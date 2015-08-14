بلقاس تستعد لاستقبال شهيد طائرة سيوة لدفن الجثمان بمسقط رأسه

تستعد قرية الستامونى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لتشييع جثمان الشهيد محمد محمود المتولى والذى استشهد بالأمس، إثر سقوط الطائرة الهليكوبتر داخل واحة سيوة أثناء مطاردتها لمجموعة من الإرهابيين، وحدث عطل مفاجئ بها وسقطت واستشهد أربعة من طاقمها.

واكتست القرية بالسواد وخيم الحزن على الجميع، وتجمع الأهالى أمام منزل الشهيد فى انتظار وصوله، بعد أن أكدت معلومات عن وصول جثمانه اليوم.

يذكر أن الشهيد خريج الدفعة 81 طيران علوم عسكرية جوية، ومن المقرر أن يتم الصلاة على الشهيد فى القاهرة ويتم نقله إلى مسقط رأسه بالدقهلية.