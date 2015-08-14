أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بلقاس تستعد لاستقبال شهيد طائرة سيوة لدفن الجثمان بمسقط رأسه

Google+ Print
بلقاس تستعد لاستقبال شهيد طائرة سيوة لدفن الجثمان بمسقط رأسه بلقاس تستعد لاستقبال شهيد طائرة سيوة لدفن الجثمان بمسقط رأسه
تستعد قرية الستامونى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لتشييع جثمان الشهيد محمد محمود المتولى والذى استشهد بالأمس، إثر سقوط الطائرة الهليكوبتر داخل واحة سيوة أثناء مطاردتها لمجموعة من الإرهابيين، وحدث عطل مفاجئ بها وسقطت واستشهد أربعة من طاقمها.

واكتست القرية بالسواد وخيم الحزن على الجميع، وتجمع الأهالى أمام منزل الشهيد فى انتظار وصوله، بعد أن أكدت معلومات عن وصول جثمانه اليوم.

يذكر أن الشهيد خريج الدفعة 81 طيران علوم عسكرية جوية، ومن المقرر أن يتم الصلاة على الشهيد فى القاهرة ويتم نقله إلى مسقط رأسه بالدقهلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365