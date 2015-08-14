محافظ سوهاج: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث طريق البحر الأحمر

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على سرعة صرف التعويضات للمتوفين والمصابين من ضحايا حادث الأتوبيس الذى وقع صباح اليوم بالكيلو 65 بطريق البحر الأحمر، وأدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 39 شخصا.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ حالة المصابين بمستشفى الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة والدكتور سمير على مدير المستشفى.

وأوضح المحافظ أنه ستيم صرف 5000 جنيه لأسرة كل متوفى وصرف 1000 جنيه لكل مصاب بحد أقصى.

وأضاف المحافظ بقيام 15 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث لنقل الجثث والمصابين لافتا إلى أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى أخميم المركزى ونقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج التعليمى وسوهاج الجامعى، كما تم نقل 12 مصابا آخرين إلى مستشفيات محافظة أسيوط وهناك عدد من المصابين غادروا المستشفيات، وشدد المحافظ على توفير أعلى معدلات العناية للمصابين وسرعة إنهاء إجراءات استلام أهالى المتوفين للجثث.