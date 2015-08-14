اليوم.. افتتاح أول بطولة لأندية المدن الجديدة تستضفها العاشر من رمضان

تسضيف مدينة العاشر من رمضان اليوم ولمدة أسبوع أول بطولة لأندية المدن الجديدة برعاية مجلس الأمناء للمدينة، برئاسة الدكتور محمد حلمى، على أرض نادى الصفوة بالمدينة بمشاركة 14 ناديا من المدن الجديدة.

يشارك فى البطولة 14 ناديا من أندية المدن الجديدة " الشروق ، وبدر ، وأكتوبر، والمستقبل، والطلائع، العبور ، القاهرة الجديدة ، وزايد" وبعض المدن الأخرى"، وتم تشكيل لجنة التنظيم للبطولة وضمت 3 ممثلين عن مجلس الأمناء وهم مدحت شهاب، وأحمد صبرى جبالى، ومحمد عزت ، و3 ممثلين عن نادى الصفوة وهم أحمد حسان، وأحمد المسلمى، وعادل صبرى.

ومن جانبه قال جمعة البرماوى رئيس مجلس إدارة نادى الصفوة ، أن البطولة ستضم 6 لعبات وهى " كرة القدم والكرة الخماسية، والكاراتية ، والكونغوفو، وكرة اليد ، والشيش طاولة ، كما سيتم ضم كرة السلة والسرعة طبقا لأعداد الأندية المشتركة، مضيفا ، أنه سبق واستضافت العاشر بطولة من 7 سنوات للمدن الجديدة أيضا ، وأن البطولة التى ستقام ستكون بطولة ودية ، مشيرا إلى أنه سيتم تكريس كافة إمكانيات النادى لإنجاحها .