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خالد فودة: زراعة 20 ألف فدان بطور سيناء وتحويلها سلة غذاء للمحافظة

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خالد فودة: زراعة 20 ألف فدان بطور سيناء وتحويلها سلة غذاء للمحافظة خالد فودة: زراعة 20 ألف فدان بطور سيناء وتحويلها سلة غذاء للمحافظة
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة الطور سوف تغطى جميع إنتاج المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم طرح 3000 فدان بالمدينة، وتشغيل شباب المحافظة فيها.

جاء ذلك - خلال تفقد المحافظ أول وأكبر مزرعة مواشى فى جنوب سيناء، وتضم 3000 رأس ماشية تم استيرادها من اورجواى.. مؤكدا أن المشروع يهدف إلى إتاحة فرص عمل لشباب المحافظة، وإدخال نوع جديد من أنواع التربية لم تكن موجودة من قبل، حيث سيتم إتاحة 150 فرصة عمل للشباب، من أبناء المحافظة بمعدل 20 رأس ماشية لكل شاب.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مصنعين لإنتاج وتعبئة المياه بالطور، بالإضافة إلى زراعة 10 آلاف فدان للخضار، و10 آلاف فدان زيتون ستتيح أيضا المئات من فرص العمل لشباب المحافظة.

وقال فودة إن هناك زيارة يوم 25 من شهر أغسطس الحالى لوزراء الزراعة، والنقل، ورؤساء هيئة الثروة السمكية، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لطور سيناء، لتطوير ميناء الصيد بتكلفة 45 مليون جنيه، منهم 25 مليون جنيه من وزارة التعاون الدولى و20 مليون جنيه، من المحافظة.. موضحا أن ميناء الطور سيصبح بعد تطويره ميناءً عالميا .

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مصر 365