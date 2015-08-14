ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس سوهاج- البحر الأحمر

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج- البحر الأحمر مساء أمس الخميس.

وتشمل قائمة المصابين، ياسين عبد الحميد أحمد، 29 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وعبد الناصر محمد أحمد، 50 عامًا، جروح متفرقة بالجسم، وعاطف أحمد عبد الرحيم، 45 عامًا، كسر بالساق اليسرى، وإبراهيم عبد الحميد أحمد، 34 عامًا، جروح متفرقة، وأحمد جمال أمين، 20 عامًا، جرح بالرأس 10 سم، وعبد الله عزت عبد الرحيم، 23 عامًا، كسر باليد اليمنى، وحسنى البدرى عجمى، 16 عامًا، جرح قطعى بالرأس، وأبو النور الضبع على، 40 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جمعة عطا، 27 عامًا، كسر باليد اليمنى، وعلى أبو النور الضبع، 6 سنوات، جروج ردية، ومحمد أبو النور الضبع، 3 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى أبو النور الضبع، 4 سنوات، سحجات وكدمات.

كما ضمت القائمة نجوى مصطفى عبد العال، 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونورهان أبو النور الضبع، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأمل أبو النور الضبع، 10 سنوات، سحجات وكدمات، وحسناء أبو النور الضبع، 15 عامًا، سحجات وكدمات، ورقية عزت عبد الرحيم، 23 عامًا، جروح متعددة، وعلى محمد إبراهيم، 8 سنوات، جروح ردية، ونجوى عبد الله إبراهيم، 33 عامًا، كسر بالذراع "طب سوهاج".



>