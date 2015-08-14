"فولكس فاجن" تسحب 420 ألف من سياراتها فى أمريكا بسبب خطأ فنى

أعلنت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات فولكس فاجن اليوم الجمعة، على لسان المتحدث باسمها، أنها تقوم بالسحب الفورى لعدد 420 ألف سيارة فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب خطأ فنى فى السيارة قد يمنعها من فتح الوسادات الهوائية فى حالة التعرض لحادث سير، والمركبات التى سيتم سحبها من السوق يرجع تاريخ تصنيعها من عام 2010 إلى 2014، وهى من طرازات "جيتا وجولف، وباسات، وتيجوان".

ووفقاً لصحيفة "لو فيجارو" أن الوكالة الأمريكية لسلامة الطرق فى بيان لها صدر اليوم، أوضحت أن هذه السيارات يكمن بها مشكلة خطيرة لا تؤمن حياة قائدها، فهى لا يمكنها نشر الوسادات الهوائية بشكل سليم فى الحوادث، كما من الممكن أن لا يتم فتحها من الأساس.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الشركة المصنعة للسيارات، أنه حتى الآن لم تحدث حادثة واحدة تظهر فيها تلك المشكلة، ولكن احتمالات تعطلها كبيرة، والشركة تبحث حالياً قرار سحب سيارات من بلدان أخرى، وأكد أن القرار ليس دليلا على خطأ من الشركة المصنعة للوسادات.

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