هدوء بالمنوفية في ذكرى افض اعتصامي «رابعة والنهضة»

سادت حالة من الهدوء ميادين محافظة المنوفية في الذكرى الثانية لفض اعتصامي ” رابعة والنهضة” لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي من جماعة الإخوان وسط تشديدات أمنية تحسبًا لإندلاع أى أعمال عنف أو تخريب من أنصار جماعة الاخوان .

وتلاحظ بمحيط ديون عام محافظة المنوفية ومديرية الأمن والاقسام تكثيف أمنى من قوات الامن المركزى ومدرعات الشرطة وإستمرار إغلاق الشوارع المؤدية إليهم بالحواجز الخرسانية.

وتركزت الخدمات الأمنية أمام السجون العمومية بالمحافظة واقسام الشرطة ومجمع المحاكم وانتشرت الدوريات الأمنية لتفقد الحالة الأمنية بمراكز المحافظة.

من جانبه قال مدير أمن المنوفية اللواء محمد مسعود، إن المحافظة مؤمنة تمامًا، لافتًا إلى تفقده قوات الأمن المكلفة بتأمين العديد من الأماكن بالمحافظة، وأضاف، أن هناك تواجدًا أمنيًا مكثفًا بشوارع المحافظة والطرق الرئيسية، و نشرت الدوريات الأمنية في جميع المراكز.