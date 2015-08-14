وزيري الدفاع والداخلية يتفقدان رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء

تفقد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، أمس الخميس، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، في شمال سيناء.

وقام الفريق أول صدقي صبحي، بمصافحة أفراد الجنود من القوات المسلحة والشرطة المدنية، واطمئن على الأحوال الإدارية والمعنوية لقوات التأمين.

وأكد القائد العام خلال لقائه برجال القوات المسلحة وعناصر الشرطة المدنية أن القوات تبذل جهود وتضحيات وطنية مخلصة ووفائهم بالمهام والواجبات المكلف بها لحماية أمن مصر القومي، مشددًا على ضرورة التصدى بكل قوة وحسم لكل مايهدد أمن الوطن والحفاظ على استقراره.