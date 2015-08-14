كومباني مازحا: أتمنى أن يصاب أزار بالإسهال قبل مواجهتنا

قال البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي أنه يتمنى أن يصاب مواطنه إدين أزار لاعب تشيلسي بالإسهال قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيحل حامل لقب الدوري تشيلسي ضيفا على وصيف النسخة الأخيرة مانشستر سيتي في الجولة الثانية في قمة مبكرة.

وقال كومباني لصحيفة نيوزبلاد مازحا "عندما تقابل تشيلسي فأنت تتمنى دائما أن يصاب أزار بالإسهال".

وأضاف "لنتحدث جديا.. لا يمكنك إغفال ما يضيفه لتشيلسي، أمام سوانزي الأسبوع الماضي كانوا يلعبون بعشرة لاعبين لكنه كان الأخطر فهو يستطيع تجاوز 3 أو 4 مدافعين".

وتابع "يمكنك أن تكون منظما تكتيكيا كما تريد لكن عندما يبدأ أزار في الركض تعم الفوضى، هو في مستوى حيث يتوقف عليه مستوى الفريق".

وأردف "ميسي ورونالدو خارقان للإحصائيات، لكن عندما تنظر للموهبة فيمكنك مقارنة أزار بهما لكنهما يسجلان كثيرا بشكل لا يصدق وأزار يتطور كثيرا ويمكنه أن يصل لمستواهما".