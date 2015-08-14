الأهلي يرفض الراحة استعدادا لمباراة الشرطة ' الصعبة '

رفض فتحي مبروك المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة بعد الفوز على الجونة في دور الـ16 من كأس مصر استعدادا لمواجهة الشرطة يوم الأحد في ربع النهائي.

وسيواصل الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد الشرطة في دور الثمانية من كأس مصر يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد تغلب بنتيجة هي الأكبر في تاريخ المسابقة على الجونة بـ13-0 بعد أن شارك الأخير بلاعبيه الناشئين.

وقال مبروك في تصريحات للصحفيين "الفوز بهذه النتيجة الكبيرة منطقية لغياب اللاعبين أصحاب الخبرات عن الجونة، لاعبونا أصروا على تسجيل الأهداف وتقديم أداء رجوليا والتعامل بجدية حتى الصافرة الأخيرة".

وأضاف "مباراة الشرطة يوم الأحد لن تكون سهلة بل بالعكس ستكون صعبة جدا على لاعبي الأهلي وعليهم أن يدركوا أن الفوز سيقربنا من بطولة الكأس التي تعاهدوا على الفوز بها".