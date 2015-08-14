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موسم في الجول - مدرب حراس الأهلي يختار مفاجأة الموسم .. ' إجابة غير متوقعة '

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موسم في الجول - مدرب حراس الأهلي يختار مفاجأة الموسم .. ' إجابة غير متوقعة ' موسم في الجول - مدرب حراس الأهلي يختار مفاجأة الموسم .. ' إجابة غير متوقعة '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟ أفضل لاعب وسط؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي.

السؤال الذي وجهناه إلى طارق سليمان .. من يستحق لقب مفاجأة هذا الموسم؟

ويُجيب سليمان لـFilGoal.com قائلا: "أحمد عادل عبد المنعم هو مفاجأة الموسم".

وأضاف "بالنسبة لي أدائه الجيد ليس مفاجأة فهو حارس رائع. ولكن بالنسبة للجميع ما يقدمه يُعد مفاجأة".

وأتم "هو يبقى بعيدا عن اللعب لمدة طويلة ثم يظهر ويشارك ويقدم أداء رائع. يستحق أن يكون مفاجأة الموسم".

وحرس أحمد عادل عبد المنعم مرمى الأهلي في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم. وتلقت شباكه 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

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