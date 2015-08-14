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كرة يد - الأهلي يكثف استعداداته لمونديال اليد

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كرة يد - الأهلي يكثف استعداداته لمونديال اليد كرة يد - الأهلي يكثف استعداداته لمونديال اليد

قرر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالأهلي بقيادة محروس علي تكثيف جرعات التدريب استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستقام الشهر المقبل في قطر.

وكان الأهلي قد صعد بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى مونديال الأندية والتي سيواجه فيها العملاق برشلونة في دور الـ8.

ويعمل محروس علي على توفير بدائل مناسبة للثلاثي محمد فايز وأحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الوارث الذين سيغيبون للإصابة.

ورفع الجهاز الفني للأهلي حالة الطواريء بالفريق قبل انطلاق بطولة الجزيرة الإماراتي الودية والتي تعد البروفة الأخيرة قبل السفر للدوحة.

وستقام البطولة في الفترة ما بين 27 سبتمبر إلى 6 أغسطس قبل انطلاق كأس العالم بيوم واحد.

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