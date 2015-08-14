وزير التربية والتعليم يؤكد علي الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، ضرورة الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف درجات الإعاقة، وعلى تقديم الدعم الكامل لهؤلاء الأطفال من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي (2014-2030) التي تنفذها الوزارة والتي تهدف إلى منحهم كافة حقوقهم وتوفير المناخ الملائم، حتى يحصلوا على حقهم الكامل في الحياة وفي التعليم.

وأوردت وكالة «انباء الشرق الأوسط»، -بيان- صادر عن وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة،جاء فيه أن محب الرافعي التقى هبة هجرس أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من أعضاء المجلس، لبحث الموضوعات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، ومناقشة أوضاعهم على حقهم في التعليم وأهمية الدمج التعليمي من وجهه نظر المجلس.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تهتم بشئون ذوي الإعاقة، ولذا قامت من خلال إدارة التربية الخاصة بالاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم للعمل مع التلاميذ ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قام بتدريب للحصول 600 معلم وأخصائي على مهارات التشخيص للقبول بمدارس الدمج، كما جرى تدريب 760 معلمًا بعدة محافظات على منهج “منتسوري” للتخاطب والتوحد.

وقام المجلس القومي لشئون الإعاقة – خلال اللقاء – بتقديم بعض المقترحات لمناقشتها وبحث كيفية تحقيقها على أرض الواقع، ومنها تفعيل قرارات الدمج التعليمي، وضرورة رفع قدرات المدرسين على التعامل مع الفروق الفردية بين التلاميذ في فصول الدمج، وضرورة التعاون مع الجهات ذات الخبرة والمجلس في التدريبات اللازمة حتى تتحقق أقصى إفادة منها، وكذلك ضرورة تفعيل كافة بنود قرار الدمج 42 لعام 2015، والضوابط والشروط الخاصة بالامتحانات.