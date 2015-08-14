هل تعجبك الإطلالات اليومية من تايلر سويفت؟

نتابع إطلالات تايلر سويفت على السجادة الحمراء وتلفتنا اختياراتها العصرية دائمًا، ولكن لاحظنا اختلافاً لافتاً بين إطلالاتها اليومية البسيطة أناقتها على السجادة الحمراء .

فعلى الرغم من جرأتها على السجادة الحمراء تميل تايلر سويفت لاختيارات أكثر كلاسيكية وبساطة في الإطلالات اليومية، فتختار التنسيقات البسيطة والإطلالات الناعمة، وتميل للستايل العملي الأنيق، وتحرص دومًا على أن تضفي لمسةً أنثويةً ناعمةً لإطلالاتهاً سواءً بالألوان المشرقة أو الطبعات الربيعية.

تتمتع تايلر سويفت بجسم رشق وساقين طويلتين تؤهلها لتكون عارضة أزياء، وتحرص دوماً على أن تظهر ساقيها في الإطلالات اليومية فتختار الشورتان والتنانير القصيرة وتنسقها في إطلالات متجددة دائمًا، كما تهوى التنسيقات المتطابقة وتظهر بها من فترة لأخرى، فتعطيها هذه التنسيقات إطلالةً عصريةً وأنيقةً مع توفير الوقت والجهد، ويبدو أنها وجدت طريقةً مناسبةً لتبعد بإطلالاتها عن الملل والرتابة وهي الإكسسوارات الملونة، حيث تختار تايلر حذاءً بلون مختلف في كل إطلالة ليعطيها إشراقةً وجمالًا، وتضفي بذلك لمسةً عصريةً لإطلالتها البسيطة. أما بالنسبة للحقائب فتميل اختياراتها للحقائب ذات الحجم المتوسط إلى الكبير والتي تتميز بتصميمها العملي والبسيط .

يمكن أن نقول أنّ تايلر سويفت تنجح في تنسيق الإطلالات اليومية أكثر من إطلالاتها على السجادة الحمراء، فهل تتفقين معنا في ذلك؟ شاهدي الصور واحكمي بنفسك.