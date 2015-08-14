طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غد السبت، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء وشمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 39 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، وفى الإسكندرية تبلغ العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، فى حين تصل العظمى على أسوان 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة.

تعرف على كيفية قياس درجة حرارة الجو بالمعايير الدولية