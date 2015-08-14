الأوقاف تعلن موافقة محلب المبدئية على تطبيق كادر الدعاة

أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تلقت موافقة مجلس الوزراء المبدئية على مشروع كادر الأئمة، وتحسين أوضاعهم المالية.

وأضاف حسب بيان اليوم أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (55) بتاريخ 5 أغسطس الجارى، من حيث المبدأ على تحسين أوضاع الأئمة، مع استكمال الدراسة بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية.

وأضاف عبد الرازق أن الوزارة تواصل العمل مع وزارة المالية لسرعة إنهاء الدراسة، عملا على تحسين أوضاع الأئمة وفق ما جاء بالمشروع المقدم.