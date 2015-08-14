"الداخلية" تصدر بيانا بالأحكام القضائية الصادرة ضد توفيق عكاشة

فى بيان لوزارة الداخلية، صرح مصدر أمنى، بأنه تم ضبط الدكتور توفيق إبراهيم عكاشة تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده والمحكوم عليه فى القضايا أرقام ( 47996 /2010 جنح مدينة نصر أول تبديد المقيدة برقم 1708/2012، والمقيدة بحصر رقم 7762/2012م حكم 6 أشهر حضورى، والقضية رقم 13968/2014 مدينة نصر أول سب وقذف المقيدة برقم 90/84 لسنة 2015 حصر رقم 933/2015 بجلسة 6/5/2015 وحكم فيها غرامة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 3554 جنح أول أكتوبر 2014 حصر 2803 لسنة 2014 والمحكوم فيها بتاريخ 7/6/2014 بالحبس أسبوعين وكفالة 100 جنيه بتهمة الضرب)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ تلك الأحكام.

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