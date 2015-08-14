عرض توفيق عكاشة على نيابة مدينة نصر لبحث موقفه من الأحكام الصادرة ضده

قررت الأجهزة الأمنية عرض الإعلامى توفيق عكاشة على نيابة مدينة نصر، وذلك لبحث موقفه القانونى من الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكانت أعلنت منذ قليل وزارة الداخلية فى بيان صحفى عن تلك القضايا، وهى التى تحمل أرقام ( 47996 /2010 جنح مدينة نصر أول تبديد المقيدة برقم 1708/2012 والمقيدة بحصر رقم 7762/2012م حكم 6 أشهر حضورى ، والقضية رقم 13968/2014 مدينة نصر أول سب وقذف المقيدة برقم 90/84 لسنة 2015 حصر رقم 933/2015 بجلسة 6/5/2015 وحكم فيها غرامة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 3554 جنح أول أكتوبر 2014 حصر 2803 لسنة 2014 والمحكوم فيها بتاريخ 7/6/2014 بالحبس أسبوعين وكفالة 100 جنيه بتهمة الضرب.

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