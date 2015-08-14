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صور جولة وزير الدفاع فى سيناء لرفع الروح المعنوية لجنود الجيش والشرطة

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ينشر "اليوم السابع"، صور تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أمس الخميس، عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، فى شمال سيناء.

وقام الفريق أول صدقى صبحي، بمصافحة أفراد الجنود من القوات المسلحة والشرطة المدنية، واطمئن على الأحوال الإدارية والمعنوية لقوات التأمين.

وأكد القائد العام خلال لقائه برجال القوات المسلحة وعناصر الشرطة المدنية أن القوات تبذل جهود وتضحيات وطنية مخلصة ووفائهم بالمهام والواجبات المكلف بها لحماية أمن القومى، مشددا على ضرورة التصدى بكل قوة وحسم لكل مايهدد أمن الوطن والحفاظ على استقراره.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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