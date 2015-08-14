الجرائد الإقليمية تطالب برخصة من "الأعلى للصحافة" بمؤتمر "اليوم السابع"

قال حافظ الشاعر، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الزمان المصرى، بمدينة المنصورة: كنا نتمنى أن يكون هناك ممثل للمجلس الأعلى للصحافة بمبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، لنطرح عليه آلياتنا لتحويل الرخصة اللندنية لإصدار الصحف الإقليمية إلى رخصة من المجلس الأعلى للصحافة، وذلك حال انتظامها وصدورها لمدة 12 شهرا متواصلا.

ومن جانبه، قال علاء القهوجى، رئيس تحرير جريدة آخر الأسبوع جاء ذلك خلال كلماتهم اليوم بالجلسة الختامية لمؤتمر اليوم السابع لرعاية الصحافة الإقليمية، المنعقد بمقر مؤسسة اليوم السابع: نواجه عدة مصاعب بسبب الدعم المالى، خاصة أن الصحف الإقليمية تطبع بالدولار وليس بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى عدم وجود حماية معنوية أو قانونية لصحفيى الجرائد الإقليمية، مشيرا إلى أنه بوفاة مالك ترخيص الجريدة تنتهى الجريدة ولا تورث لأبنائه، مؤكدا أن هذا الأمر يعد اعتداء صارخا على المال العام.

بدوره، قال عصام صبحى، رئيس تحرير جريدة المصير بجنوب سيناء: إننا نعانى من صعوبة الحصول على الخبر بعد حظر التعامل مع الصحفيين غير النقابيين، ولذلك نطالب نقابة الصحفيين بتوجيه خطاب لكافة المحافظين للتعامل مع صحفيى الصحف الإقليمية، مثلهم مثل الصحفيين النقابيين.

فيما قال محمد رجب، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الشرق، إن مؤسسة اليوم السابع، هى المؤسسة الأكثر نضجا فى مصر الآن ونثمن مبادرتها لدعم الصحف الإقليمية، مضيفا: وما يحزننى أن تلك المبادرة لم تخرج من صحيفة قومية.

وناشد رجب الصحف الكبرى فى مصر تغيير الصورة الذهنية السيئة التى ترسخت فى الأذهان بشأن الصحف الإقليمية.

يأتى هذا فيما، دعا حسين العشرى، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الوعد، بمحافظة السويس، إلى أن يكون المؤتمر المقبل للمبادرة فى أحد الأقاليم الصادر منها الصحف الإقليمية، وأن تكون البداية من محافظة السويس.

وطالب بضرورة تمثيل الصحف الإقليمية بالمجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة إلى مطالبته نقابة الصحفيين أن تدرج صحفيى الجرائد الإقليمية على جداول المنتسبين بنقابة الصحفيين للحصول على الدعم المعنوى وليس للحصول على المميزات المادية للأعضاء العاديين.