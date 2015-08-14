بالفيديو.حياة الدرديرى لأنصار عكاشة:” الشرطة فوق دماغنا .. لكن الوزير لا”

احتشد عدد من أنصار الإعلامى توفيق عكاشة، أمام قسم شرطة مدينة نصر، وذلك بعد القبض على الإعلامى فجر أمس من أمام مدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر.

وردد أنصار توفيق عكاشة هتافات مناهضة بوزير الداخلية الحالى، وقالوا “يا عكاشة يا بطل سجنك بيحرر وطن”، و”دوس دوس ياعكاشة يا بطل”، و”يا عكاشة ياعمهم اوعى يهمك منهم ” و”بالروح بالدم نفديك ياعكاشة”.

وحضرت منذ قليل الإعلامية حياة الدرديرى، وطالبت أنصار الإعلامى توفيق عكاشة بعدم توجيه السباب إلى وزير الداخلية، وطالبت اللواء مجدى عبد الغفار بالكشف عن أسباب القبض على عكاشة، وأكدت أنه يعانى من عدة أمراض ويجب إعطاؤه الأدوية اللازمة.