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حافظي على منزلك أثناء السفر

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حافظي على منزلك أثناء السفر حافظي على منزلك أثناء السفر

الجمعة 14-08-2015 17:19

يتعرّض البيت للغبار ومهاجمة الحشرات أثناء السفر، لذا من الضروري حماية الأغراض الموجودة فيه، منعاً من تلفها.
"سيدتي نت" يقدم لك بعض النصائح للحفاظ على منزلك، خلال فترة غيابك، في ما يأتي:

- يجب فصل الأدوات الكهربائية، كالتلفاز والثلاجة، عن مصدر الكهرباء.
- من الضروري التأكد من إقفال النوافذ والأبواب، لتفادي تسرّب الهواء والغبار إلى داخل البيت.
- يفضّل إغلاق البلوعات في الحمام لأنها مصدر لدخول الحشرات، مع التأكد من إغلاق صنابير الماء.
- لا بدّ من تجميع الأرائك وتغطيتها بشراشف لحمايتها من الغبار.
- يمكن حفظ مفارش الطاولات في الخزانة.
- يفضل حفظ قطع "الاكسسوارات" البسيطة بأكياس من "النايلون"، ممّا يضمن سلامتها حتى عودتك من السفر.
- يمكن إزالة الستائر، وحفظها داخل الخزائن.
- ينصح بوضع الحبوب في أكياس محكمة داخل الثلاجة، مع التخلّص من الأطعمة المطهوة والخضر والفاكهة.

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سيدتي

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