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إجراءات أمنية مشددة بأسوان في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

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مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية

مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إجراءات أمنية مشددة بالميادين والشوارع الرئيسية وأمام المنشآت الحيوية وبالكمائن الحدودية والداخلية بمحافظة أسوان، تزامناً مع ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقام اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، بالمرور على الخدمات لحثهم على بذل مزيد من الجهد لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على مقدرات الوطن.

وقال مدير الأمن انه تم تشديد الإجراءات الأمنية بالسد العالي وخزان أسوان بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة بالكمائن من تفتيش السيارات باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن لتحقيق الانضباط المطلوب للشارع الأسواني والتصدي لأي محاولة عنف أو شغب تحاول القيام بها الجماعات الإرهابية.

 

 

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