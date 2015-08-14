بالصور.. محافظ سوهاج يزور المصابين في ضحايا حادث أتوبيس البحر الأحمر ‎

أكد الدكتورايمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، على سرعة صرف التعويضات للمتوفين والمصابين فى ضحايا حادث الاتوبيس الذى وقع صباح اليوم عن الكيلو65 بطريق البحر الاحمر وادى الى وفاة 7 اشخاص واصابة 39 شخص مابين ردوخ وكسور.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ حالة المصابين بمستشفى الجامعة فى حضور الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة والدكتور سميرعلى مدير المستشفى .

واوضح المحافظ، انه ستيم صرف 5000 جنيه لاسرة كل متوفى وصرف 1000 جنيه لكل مصاب بحد أقصى ، فضلا عن 15 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث لنقل الجثث والمصابين لافتا إلى أنه تم نقل الجثث إلى مستشفى أخميم المركزى ونقل المصابيين إلى مستشفيات سوهاج العام وسوهاج التعليمى وسوهاج الجامعى .

و تم نقل 12 مصابا آخرين إلى مستشفيات محافظة أسيوط وهناك عدد من المصابيين غادرو المستشفيات وشدد المحافظ على توفير اعلى معدلات العناية للمصابين وسرعة انهاء اجراءات استلام اهالى المتوفيين للجثث .