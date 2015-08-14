فان جال يرد على ستويتشكوف: هو غاضب لأنني أبعدته عن برشلونة

رد الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد على انتقادات هيرستوف ستويشتكوف أسطورة بلغاريا وبرشلونة السابق مشيرا إلى أن الأخير غاضب منه لأنه أبعده عن الفريق الكاتالوني.

وكان ستويتشكوف قد نصح بيدرو بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد واللعب تحت قيادة فان جال الذي يدمر الفريق حاليا كما دمر برشلونة على حد وصف المهاجم البلغاري السابق.

وقال فان جال في مؤتمره الصحفي "عليك أن تكون واعيا من يقول هذا الكلام، وأنا أعرف لماذا قاله في هذه الحالة لذلك الأمر لا يزعجني".

وأضاف "كمدرب عليك أن تتخذ قرارات معينة وأنا عندما كنت أدرب برشلونة كان ستويتشكوف واحدا من اللاعبين الذين استبعدتهم وهذا سبب ما قاله".