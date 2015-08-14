رئيس الوزراء العراقى: عدد أفراد حمايتى الشخصية لا يتجاوز 38 شخصا

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الجمعة، أن عدد أفراد حمايته الشخصية لا يتجاوز 38 شخصا، مشيرا إلى أن بعض المسئولين الآخرين يمتلكون أعدادا مضاعفة.

وقال العبادى - فى كلمة له خلال حضوره لمنتدى الشباب العراقي، نقلتها قناة (العربية ) الإخبارية - "إن حمايتى الشخصية تبلغ 38 فردا، لكن هناك بعض المسئولين لديهم 900 فرد"، مبينا أن مجلس النواب يمتلك أكثر من 10 آلاف عنصر حماية.

وشدد رئيس الوزراء العراقى على ضرورة تخفيض أعداد الحمايات كون هذه الأعداد ترهق كاهل الدولة، لافتا إلى أن تقليص الحمايات سيطبق على الجميع، مؤكدا فى الوقت ذاته أن عملية تغيير القيادات العسكرية أو محاسبتهم ليس فيه أى هدم للانتقام.

يذكر أن العبادى أصدر - خلال الشهر الحالى - جملة من الإصلاحات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسئولين، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة على حزمة إصلاحات مقدمة من قبل العبادي، وحزمة إصلاحات أخرى قدمت من قبل رئيس البرلمان سليم الجبورى.