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مقتل داعشى مصرى وآخر سعودى على أيدى شباب مدينة سرت الليبية

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مقتل داعشى مصرى وآخر سعودى على أيدى شباب مدينة سرت الليبية مقتل داعشى مصرى وآخر سعودى على أيدى شباب مدينة سرت الليبية
أكدت مصادر محلية ليبية من مدينة سرت مقتل اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابى الأجانب فى المدينة، هما أبو همام المصرى (مصرى الجنسية) وأبو حذيفة الأنصارى (سعودى الجنسية) خلال الاشتباكات التى دارت أمس فى منطقة الطويلة بين شباب الحى الثالث ومسلحى التنظيم.

وأفادت المصادر فى تصريح لموقع الوسط الليبى أن عناصر التنظيم الإرهابى تنفذ عمليات خطف على الهوية من خلال حملة تفتيش سيارات المارة فى أغلب شوارع سرت، وخاصة طريق الشط الكورنيش، فيما عثر على عدد من الجثث ملقاة بجوار طريق الشط البحرى.

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