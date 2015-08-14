مقتل داعشى مصرى وآخر سعودى على أيدى شباب مدينة سرت الليبية

أكدت مصادر محلية ليبية من مدينة سرت مقتل اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابى الأجانب فى المدينة، هما أبو همام المصرى (مصرى الجنسية) وأبو حذيفة الأنصارى (سعودى الجنسية) خلال الاشتباكات التى دارت أمس فى منطقة الطويلة بين شباب الحى الثالث ومسلحى التنظيم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفادت المصادر فى تصريح لموقع الوسط الليبى أن عناصر التنظيم الإرهابى تنفذ عمليات خطف على الهوية من خلال حملة تفتيش سيارات المارة فى أغلب شوارع سرت، وخاصة طريق الشط الكورنيش، فيما عثر على عدد من الجثث ملقاة بجوار طريق الشط البحرى.