القوات العراقية تحرر منطقة المضيق بشرقى الرمادى من سيطرة داعش

أعلنت قيادة عمليات الأنبار العسكرية اليوم الجمعة عن تحرير منطقة المضيق بالكامل من سيطرة تنظيم داعش بالتعاون مع طيران التحالف الدولى شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار 118 كلم غربى بغداد.

وقال المقدم محمد خضر من قيادة عمليات الأنبار العسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.ا) " إن القوات العسكرية العراقية نفذت اليوم عملية عسكرية لتطهير منطقة المضيق وطرد داعش منها، وأسفرت العملية عن تطهير المنطقة بالكامل من قبضة التنظيم وقتل العشرات منهم وطرد الآخرين الذين فروا إلى جهات مجهولة"

وأضاف" أن طائرات التحالف الدولى ساهمت فى تحرير المنطقة وإعلانها محررة بالكامل".