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الاتحاد الأوروبى: تفجيرات بغداد محاولة أخرى لإذكاء الطائفية

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الاتحاد الأوروبى: تفجيرات بغداد محاولة أخرى لإذكاء الطائفية الاتحاد الأوروبى: تفجيرات بغداد محاولة أخرى لإذكاء الطائفية
أدان الاتحاد الأوروبى، التفجير الانتحارى الذى وقع أمس الخميس فى مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، والذى راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى وأحدث أضراراً مادية جسيمة، واصفا إياه ب"العمل الإجرامي" وأنه محاولة لإذكاء روح الفتنة.

ورأى الاتحاد الأوروبى - فى بيان أصدره ونقلته وكالة أنباء آكى الإيطالية اليوم الجمعة - أن هذا التفجير - الذى نُسب إلى ما يعرف بتنظيم (داعش) - يعد "محاولة جديدة " لإذكاء روح الطائفية وإلحاق خسائر فادحة" بين العراقيين، داعيا الشعب العراقى للتصدى لمثل هذه المحاولات، حيث قال البيان "نحث العراقيين على مقاومة كل محاولات زرع الكراهية والانقسام فى صفوفهم".

وعبّر البيان عن التزام الاتحاد بمساعدة العراقية على الحفاظ على وحدة أراضى وسيادة واستقلال البلاد، عبر "تقديم دعم مالى وسياسى للحكومة من أجل تعزيز المصالحة الوطنية والاستقرار".

وحول أشكال المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لبغداد، أوضحت إدارة العلاقات الخارجية أن الأمر يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية واجتماعية للنازحين العراقيين وللمجتمعات المضيفة لهم، وكذلك مساعدة الحكومة على بناء القدرات وتحقيق سيادة القانون، بالإضافة إلى المساعدة فى مجالات الخدمات العامة والطاقة.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد اتخذ مؤخراً العديد من القرارات التى صادق عليها البرلمان، من أجل محاربة الفساد المستشرى فى الأوساط السياسية العراقية.
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