مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق «تلا ـ طبلوها» بالمنوفية

لقيت موظفة مصرعها واصيب اثنين خرون في حادث تصادم طريق فرعى ” تلا – طبلوها ” بمحافظة المنوفية بسبب السرعة الجنونية وتم نقل المتوفية والمصابين لمستشفى تلا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بحادث تصادم ومتوفية ومصابين بطريق فرعي ( تلا – طبلوها )دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم [ 38437 نقل منوفية ] قيادة محمد صلاح عبدالحليم عبده –32 سنة سائق ومقيم قرية كفر قرشوم – دائرة المركز ؛ توك توك [ بدون لوحات ] قيادة محمد إبراهيم جاد – 22 سنة سائق ومقيم قرية طوخ دلكا – دائرة المركز.

وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة ؛ نجم عن الحادث وفاة المدعوة إكرام لبيب مصطفى نايل موظفة ومقيمة قرية طبلوها- دائرة المركز متأثرة بإصابتها توقف بالقلب ؛ إصابة كل من قائد التوك توك حالة إغماء أسماء مهني سيد أحمد أبو غالية –33 سنة ربة منزل ومقيمة قرية طبلوها –دائرة المركز إشتباه كسر باليد اليمني وتم نقل الجثة والمصابان إلى مستشفى تلا المركزي ؛ وجميعهم مستقلي التوك توك ؛ تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12326 جنح مركز تلا لسنة 2015 م وجار العرض على النيابة.