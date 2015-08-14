أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق «تلا ـ طبلوها» بالمنوفية

Google+ Print
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق «تلا ـ طبلوها» بالمنوفية مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق «تلا ـ طبلوها» بالمنوفية

صورة أرشيفية

لقيت موظفة مصرعها واصيب اثنين خرون في حادث تصادم طريق فرعى ” تلا – طبلوها ” بمحافظة المنوفية بسبب السرعة الجنونية وتم نقل المتوفية والمصابين لمستشفى تلا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بحادث تصادم ومتوفية ومصابين بطريق فرعي ( تلا – طبلوها )دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم [ 38437 نقل منوفية ] قيادة  محمد صلاح عبدالحليم عبده –32 سنة سائق ومقيم قرية كفر قرشوم – دائرة المركز ؛ توك توك [ بدون لوحات ] قيادة محمد إبراهيم جاد – 22 سنة سائق ومقيم قرية طوخ دلكا – دائرة المركز.

وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة ؛ نجم عن الحادث وفاة المدعوة  إكرام لبيب مصطفى نايل موظفة ومقيمة قرية طبلوها- دائرة المركز متأثرة بإصابتها توقف بالقلب  ؛ إصابة كل من قائد التوك توك حالة إغماء  أسماء مهني سيد أحمد أبو غالية –33 سنة ربة منزل ومقيمة قرية طبلوها –دائرة المركز إشتباه كسر باليد اليمني وتم نقل الجثة والمصابان إلى مستشفى تلا المركزي ؛ وجميعهم مستقلي التوك توك ؛ تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12326 جنح مركز تلا لسنة 2015 م وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا