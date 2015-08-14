روسيا: لن نسمح بتمرير أي قرارات أممية ضد إيران

قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي :”إن بلاده أبلغت واشنطن والاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح بتمرير أي قرار أممي يفرض عقوبات على إيران”.

ووصف ريابكوف – في حديث لوكالة أنباء “تاس” اليوم الجمعة – سياسة مواصلة الضغوطات بهدف إرغام إيران على تقديم تنازلات أكبر بكثير مما تنص عليه خطة العمل المشتركة، بأنها طريق مسدود.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي” أن العقوبات لا تأتي بالنتائج المرجوة، وأنها غير فعالة وضارة”، مشيرا إلى أنه “عند اعتماد القرار رقم 1929 – وهو الجزء الأخير من قرارات العقوبات – أبلغنا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن روسيا لن تسمح بتمرير أي قرار بالعقوبات ضد طهران”.