محافظ الأقصر يمهل 27 باخرة سياحية 3 شهور لاستيفاء شروط الحماية المدنية

أنهى محافظ الأقصر محمد بدر، أزمة توقف إبحار 27 باخرة سياحية وفندقا عائما بين الأقصر وأسوان، وقرر خلال اجتماعه واللواء حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وممثلى الغرف السياحية بالمحافظة، منح مهلة 3 أشهر للبواخر السياحية والفنادق العائمة لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وصدر القرار بعد استغاثة شركات السياحة بالمهندس إبراهيم محلب لأنهاء الأزمة بين اللواء رضا إسماعيل الرئيس الجديد لهيئة النقل النهرى وقطاع السياحة النيلية، وذلك بعد أن أصر رئيس هيئة النقل النهرى، على رفع الفنادق العائمة والبواخر السياحية فى أحواض جافة لفحصها كل 6 أشهر، رافضا تنفيذ تعليمات "محلب " بالقيام بالفحص باستخدام التصوير المائى فى أعماق النيل.

وقرر محافظ الأقصر تشكيل لجنة فنية مشتركة من خبراء النقل النهرى والملاحة النيلية والدفاع المدنى وشرطة السياحة والآثار لفحص البواخر والفنادق العائمة، والتأكد من صلاحيتها للملاحة والإبحار فى النيل قبل منحاها ترخيص الإبحار بالمجموعات السياحية ما بين محافظتى الأقصر وأسوان.

وقال الخبير السياحى رفعت أبو بكر إن المحافظ وافق خلال الاجتماع على منح تصريح إبحار لباخرتين اليوم الجمعة، وخمس بواخر غد السبت، و4 بواخر يوم الاثنين، منهيا بلك المخاوف التى سادت بين العاملين بقطاع السياحة النيلية فى حال إلغاء البرامج السياحية لمئات السياح الوافدين لزيارة آثار الأقصر وأسوان.

كانت هيئة النقل النهرى، أخطأت فى تحرير التصاريح اللازمة للبواخر والفنادق العائمة فى الأقصر وأسوان، لتنتهى خلال ستة أشهر بدلا من عام، كما هو معمول به فى السابق، وذلك نظرا لصعوبة رفع البواخر والفنادق العائمة فى أحواض جافة كل ستة أشهر، وهو الأمر الذى أدى لحظر إبحار 27 باخرة وفندقا عائما خلال الأسبوع الماضى، ورفض اللواء رضا إسماعيل الرئيس الجديد لهيئة النقل النهرى، منح تراخيص الإبحار لها بالرغم من تأكيد مسئولين فى الهيئة على سلامة تلك البواخر والفنادق العائمة وصلاحيتها للإبحار والملاحة النهرية.

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