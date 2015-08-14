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سفر وعودة 139 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

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سفر وعودة 139 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم سفر وعودة 139 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى، رصدت إنهاء إجراءات سفر ووصول 139 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى.

وتم سفر 47 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 92 شاحنة مصرية من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أى طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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مصر 365