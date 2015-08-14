أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رأس البر تستقبل مليون زائر اليوم هربا من حرارة الجو

Google+ Print
رأس البر تستقبل مليون زائر اليوم هربا من حرارة الجو رأس البر تستقبل مليون زائر اليوم هربا من حرارة الجو
شهدت جميع شواطىء بلاج رأس البر بدمياط إقبالا كثيفا منذ صباح اليوم الجمعة، هربا من موجة الحر التي تشهدها البلاد، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف محافظات ، فيما يعرف برحلات اليوم الواحد للاستمتاع بالشاطئ ومنطقة الجربى المطلة على نهر النيل.

ومن جانبه، قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ"اليوم السابع"، إن الوحدة المحلية برأس البر رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ فجر اليوم، حيث توافد على المصيف حتى عصر اليوم الجمعة مليون زائر.

وأضاف انه تم تدعيم الشاطئ بـ4 مراكب حسك و2 موتوسيكل مائي وعدد من رجال الإنقاذ وخيام الأطفال التائهين و6 سيارات إسعاف، كما تم توفير فريق لصيانة 16 دورة مياه لخدمة رواد الشاطىء بالمجان ، وتكليف لجنة من الصحة بالتعاون مع لمتابعة الاسواق وصلاحية المنتجات الغذائية وخاصة الاسماك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري