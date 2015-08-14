رأس البر تستقبل مليون زائر اليوم هربا من حرارة الجو

شهدت جميع شواطىء بلاج رأس البر بدمياط إقبالا كثيفا منذ صباح اليوم الجمعة، هربا من موجة الحر التي تشهدها البلاد، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف محافظات مصر ، فيما يعرف برحلات اليوم الواحد للاستمتاع بالشاطئ ومنطقة الجربى المطلة على نهر النيل.

ومن جانبه، قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ"اليوم السابع"، إن الوحدة المحلية برأس البر رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ فجر اليوم، حيث توافد على المصيف حتى عصر اليوم الجمعة مليون زائر.

وأضاف انه تم تدعيم الشاطئ بـ4 مراكب حسك و2 موتوسيكل مائي وعدد من رجال الإنقاذ وخيام الأطفال التائهين و6 سيارات إسعاف، كما تم توفير فريق لصيانة 16 دورة مياه لخدمة رواد الشاطىء بالمجان ، وتكليف لجنة من الصحة بالتعاون مع التموين لمتابعة الاسواق وصلاحية المنتجات الغذائية وخاصة الاسماك.