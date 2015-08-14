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تموين الأقصر: الشركة المصرية 2000 تفتح 3 منافذ جديدة بالمحافظة

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تموين الأقصر: الشركة المصرية 2000 تفتح 3 منافذ جديدة بالمحافظة تموين الأقصر: الشركة المصرية 2000 تفتح 3 منافذ جديدة بالمحافظة
صرح عبد المنعم السباعى وكيل وزارة بالأقصر، اليوم الجمعة، بأن الشركة المصرية 2000 قررت فتح 3 منافذ جديدة فى المحافظة، ما بين مول تجارى ومصنع تعبئة، موضحاً أن الشركة المصرية قامت بجولة تفقدية فى المحافظة ترأسها أيمن سالم وفايز بدر الدين، قررا على إثرها إنشاء مول تجارى، ومصنع تعبئة، ومقر جديد للمصرية 2000.

وأضاف وكيل تموين الأقصر أنه سيتم إنشاء مقر جديد للمصرية 2000 فى شارع يوسف حسن على مساحة 500 متر، وإنشاء مول تجارى فى مركز أرمنت، وذلك على مساحة 1400 متر، وإنشاء مصنع تعبئة فى المدينة الصناعية بالبغدادى، على مساحة 20 ألف متر.

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مصر 365

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