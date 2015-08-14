بالصور..الأطفال يلجأون للنافورات بشوارع كفر الشيخ هربا من حرارة الجو
لجأ عدد من أطفال كفر الشيخ للنافورات بالشوارع في عدد من مدن المحافظة للهروب من حرارة الشمس وانقطاع الكهرباء بالمنازل في عدد من احياء المدن وعدد من القرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الاطفال أن الدنيا حر والكهرباء مقطوعة والمراوح متوقفة نعمل ايه فخلعنا ملابسنا لنستحم في مياه النافورة بدلا من الاستحمام فى الترع والمصارف المليئة بالتلوث.
وكانت مستشفيات كفر الشيخ قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال اي حالات مرضية متأثرة من شدة الحرارة .