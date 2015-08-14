بالصور..الأطفال يلجأون للنافورات بشوارع كفر الشيخ هربا من حرارة الجو

لجأ عدد من أطفال كفر الشيخ للنافورات بالشوارع في عدد من مدن المحافظة للهروب من حرارة الشمس وانقطاع الكهرباء بالمنازل في عدد من احياء المدن وعدد من القرى.

وقال الاطفال أن الدنيا حر والكهرباء مقطوعة والمراوح متوقفة نعمل ايه فخلعنا ملابسنا لنستحم في مياه النافورة بدلا من الاستحمام فى الترع والمصارف المليئة بالتلوث.

وكانت مستشفيات كفر الشيخ قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال اي حالات مرضية متأثرة من شدة الحرارة .