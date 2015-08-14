تنظيم داعش يهاجم بلدة بيجى العراقية ومحيطها

قال مسئول ومصادر أمنية اليوم الجمعة إن مقاتلى تنظيم داعش هاجموا مشارف بلدة بيجى بشمال العراق الليلة الماضية بالسيارات الملغومة واشتبكوا مع الجيش وجماعات شيعية مسلحة فى الأحياء الغربية من البلدة التى توجد فيها أكبر مصفاة نفطية فى البلاد.

وتشهد بيجى ومصفاتها اشتباكات منذ أكثر من عام. وسيطر التنظيم المتشدد على البلدة فى يونيو 2014 فيما اجتاح أجزاء كثيرة من شمال العراق باتجاه العاصمة بغداد.

وانتقلت السيطرة على أحياء بيجى من طرف لآخر عدة مرات أثناء الصراع. وقالت السلطات الشهر الماضى إنها استعادت السيطرة على معظم أنحاء البلدة لكن داعش هاجمت أحياء فى وسط بيجى بعد ذلك بأيام وأجبرت القوات الموالية للحكومة على التراجع.

وقال قيادى فى جماعة شيعية مسلحة ومصدر فى قيادة عمليات صلاح الدين إن ثلاثة من المسلحين الشيعة على الأقل قتلوا اليوم الجمعة عندما شن تنظيم داعش هجمات بسيارات ملغومة على مقر مؤقت فى حى الرياش الواقع على بعد نحو 18 كيلومترا إلى الجنوب من بيجى .

وأضاف مصدر قيادة عمليات صلاح الدين وهى مركز القيادة التابع للجيش العراقى فى محافظة صلاح الدين حيث تقع بيجى أن مدنيين قتلا إثر سقوط قذاف مورتر فى منطقة مجاورة، وقال محمود الجبورى إن داعش استخدمت 12 سيارة ملغومة وأكثر من 200 مقاتل فى الهجوم.