أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بارما يطرح كؤوسه التاريخية للبيع في مزاد

Google+ Print
بارما يطرح كؤوسه التاريخية للبيع في مزاد بارما يطرح كؤوسه التاريخية للبيع في مزاد

نشبت أزمة كبيرة في ملعب بتروسبورت عقب مباراة الأهلي والجونة وذلك بسبب سن الطفل زياد الذي شارك في المباراة.

الأهلي فاز على الجونة 13-0 في دور الـ16 من كأس .

وشهدت المباراة مشاركة الطفل زياد أحمد الصحيفي في المباراة وهو مواليد 2001.

ولعب زياد المباراة على أساس إنه مواليد عام 1998 ومن هنا كان يحق له المشاركة على عكس ما كان سيكون عليه في حالة تسجيله بسنه الصحيح وهو مواليد 2001.

فمواليد 2001 لا يحق له المشاركة في لقاء رسمي للاعبين المحترفين على عكس 1998.

وبمجرد معرفة حكم المباراة للأمر فطلب حضور مراقب المباراة سريعا إلى جانب إداري نادي الجونة لتنشب أزمة لم تحل حتى اللحظة في الملعب بسبب السن الصحيح لزياد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري