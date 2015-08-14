بارما يطرح كؤوسه التاريخية للبيع في مزاد

نشبت أزمة كبيرة في ملعب بتروسبورت عقب مباراة الأهلي والجونة وذلك بسبب سن الطفل زياد الذي شارك في المباراة.

الأهلي فاز على الجونة 13-0 في دور الـ16 من كأس مصر.

وشهدت المباراة مشاركة الطفل زياد أحمد الصحيفي في المباراة وهو مواليد 2001.

ولعب زياد المباراة على أساس إنه مواليد عام 1998 ومن هنا كان يحق له المشاركة على عكس ما كان سيكون عليه في حالة تسجيله بسنه الصحيح وهو مواليد 2001.

فمواليد 2001 لا يحق له المشاركة في لقاء رسمي للاعبين المحترفين على عكس 1998.

وبمجرد معرفة حكم المباراة للأمر فطلب حضور مراقب المباراة سريعا إلى جانب إداري نادي الجونة لتنشب أزمة لم تحل حتى اللحظة في الملعب بسبب السن الصحيح لزياد.