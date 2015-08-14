الأمن العام يضبط 138 قطعة سلاح نارى و411 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تم ضبط 15 متهم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، 217 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 32656 حكم قضائى متنوع وإعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها ، وضبط 963 دراجة بخارية مخالفة.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 138 قطعة سلاح نارى من بينهم 2 طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و388 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 411 قضية مخدرات 9 تشكيلات عصابية.
كما تم ضبط 15 متهم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، 217 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 32656 حكم قضائى متنوع وإعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها ، وضبط 963 دراجة بخارية مخالفة.
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