الأمن العام يضبط 138 قطعة سلاح نارى و411 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 138 قطعة سلاح نارى من بينهم 2 طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و388 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 411 قضية مخدرات 9 تشكيلات عصابية.

كما تم ضبط 15 متهم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، 217 هارب من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 32656 حكم قضائى متنوع وإعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها ، وضبط 963 دراجة بخارية مخالفة.

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