ضبط خبير بصمات بالمعاش تخصص فى تزوير صحف الحالة الجنائية بالخليفة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضربة قوية لأحد أكبر العناصر التى تخصصت فى مجال تزوير صحف الحالة الجنائية، بأن تمكنت من ضبط خبير بصمات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالمعاش، تخصص فى تزوير صحف الحالة الجنائية وترويجها على ذوى السوابق والمسجلين خطر مقابل 1000 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى العميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات مفادها قيام "حسين. م. ع" 64 سنة، وشهرته حسين فيش، خبير بصمات بالإدارة العامة للادلة الجنائية بالمعاش، ومقيم دائرة قسم شرطة الخليفة، بكونه يتخذ من مسكنه مكانا لتزوير صحف الحالة الجنائية لذوى السوابق وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بمسكنه على خاتم شعار الجمهورية منسوب لقطاع الأمن العام الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إدارة الحاسب الآلى قسم شرطة السيدة زينب، و35 صحيفة حالة جنائية مختومة وخالية من البيانات، و11 صحيفة حالة جنائية مختومة ومدون بها بيانات عملائه، وأكلاشيه مدون عليه (حسين محمد على ـ خبير بصمات).

وبمواجهته اعترف باستخدامه المضبوطات فى تزوير صحف الحالة الجنائية وترويجها على عملائه مقابل مبلغ 1000 للصحيفة، وأضاف بتحصله على أوراق استخراج صحف الحالة الجنائية من أحد الموظفين الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مقابل 100 جنيه لكل منها وتحصله على خاتم شعار الجمهورية من "أشرف م ع" 25 سنة، صاحب محل زنكوغراف بميدان العباسية، والذى أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بتصنيع الخاتم مقابل مبلغ 100، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



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المتهم وأمامه المضبوطات



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المتهم



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مستندات مزورة



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مستندات مزورة