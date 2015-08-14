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إصابة مدير فندق وزوجته ونجله فى انقلاب سيارة بالساحل الشمالى

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إصابة مدير فندق وزوجته ونجله فى انقلاب سيارة بالساحل الشمالى إصابة مدير فندق وزوجته ونجله فى انقلاب سيارة بالساحل الشمالى
تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، إخطاراً من قسم شرطة الضبعة، باستقبال مستشفى الضبعة المركزي، مدير فندق وزوجته الإيطالية ونجلهما، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالكيلو 160 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي.

تبين بالانتقال والفحص إنه أثناء سير السيارة رقم 6593 ط ج م قيادة ياسر حسين محمود ( 44 سنة ) مدير فندق سيزار باى بالساحل الشمالي، مقيم حي الزهور بشرم الشيخ وبمكان الحادث أنفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، بخلع بالكتف الأيمن وكسر مفتت بعظام الفخذ الأيسر والحوض والحالة العامة سيئة، كلوديا دى دومنيك، إيطالية الجنسية، زوجة قائد السيارة ( 45 سنة ) ربة منزل، مقيمة ذات العنوان، مصابة بجرح قطعي بفروه الرأس وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم وحسين ياسر حسين محمود (12 سنة ) طالب مقيم ذات العنوان، مصاب بكدمات وسجحات بالجبهة .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي وتحويلهم إلى المستشفى الجوى التخصصي بالتجمع الخامس بالقاهرة .

حدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها وإزالة آثار الحادث من الطريق وحالة المرور بالطريق عادية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة .


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