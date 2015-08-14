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القبض على عاطل بحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها بطنطا

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القبض على عاطل بحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها بطنطا القبض على عاطل بحوزته طبنجة مبلغ بسرقتها بطنطا
تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من ضبط عاطل مقيم بشارع القشطى وبحوزته طبنجة توكاجيت مبلغ بسرقتها فى أبريل2011 .

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقه له من ضبط المتهم هانى ى ر س39 عاطل وبحوزته ( طبنجة توكاجيت عيار 9م تحمل رقم 00244 A ) المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 35 أحوال مديرية أمن القاهرة بتاريخ 14/4/2011 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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