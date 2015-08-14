العثور على جثة طفل غرق فى مياه النيل بالمنيا

عثر الأهالى على جثة الطفل "محمد نادى خير الله" طافية بالقرب من قرية "قلبا" والذى توفى غرقا حال استحمامه بالمجرى المائى بملوى.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من الأهالى بغرق أحد الأشخاص بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية، وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل "محمد نادى خير الله، 10 سنوات، مقيم بقرية سيف الغربية"، حال استحمامه بالمجرى المائى للترعة بذات الناحية، وتعذر انتشال جثته.

وبسؤال والده أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غرقه، تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.