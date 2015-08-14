ضبط بندقية وفرد خرطوش بحوزة عاطلين فى طنطا

ألقى ضباط مباحث قسمى أول وثان طنطا القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الحنائية بتمكن ضباط مباحث قسمى أول وثان طنطا من ضبط محمد ز رس27 عاطل مقيم بشارع سيدى مرزوق - أول طنطا.. وبحوزته ( بندقية خرطوش ماركة تيتو تحمل رقم HGAL0553تركى الصنع - 4 طلقه لذات العيار، محمود ى ر س27 عاطل مقيم بشارع القشطى - ثان طنطا .. وبحوزته ( فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 5 فارغ لذات العيار) تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.