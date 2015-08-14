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ضبط بندقية وفرد خرطوش بحوزة عاطلين فى طنطا

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ضبط بندقية وفرد خرطوش بحوزة عاطلين فى طنطا ضبط بندقية وفرد خرطوش بحوزة عاطلين فى طنطا
ألقى ضباط مباحث قسمى أول وثان طنطا القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الحنائية بتمكن ضباط مباحث قسمى أول وثان طنطا من ضبط محمد ز رس27 عاطل مقيم بشارع سيدى مرزوق - أول طنطا.. وبحوزته ( بندقية خرطوش ماركة تيتو تحمل رقم HGAL0553تركى الصنع - 4 طلقه لذات العيار، محمود ى ر س27 عاطل مقيم بشارع القشطى - ثان طنطا .. وبحوزته ( فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 5 فارغ لذات العيار) تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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