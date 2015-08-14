أمن مطروح يضبط متهما انتحل صفة ضباط ومستشارين وبحوزته 10 كارنيهات

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة الحمام، بضبط متهم حاصل على ليسانس حقوق ينتحل صفة ضباط ومستشارين وبحوزته 10 كارنيهات مزيفة للصفات التى يدعيها.

تمكن الضباط المعينون بنقطة التفتيش الأمنية بنطاق مدينة الحمام بالساحل الشمالى، من ضبط "هيثم ع م ع" (28 سنة) حاصل على ليسانس حقوق، مقيم مدينة نصر ينتحل شخصية مستشار بمجلس الدولة وبحوزته 10 كارنيهات منسوب صدورها إلى مجلس الدولة ونادى الشمس الرياضى ونقابة المحامين والقوات الجوية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأندية والفنادق والهيئة القومية للرقابة وغرفة التحكيم الدولية ومن بينها كارنيه منسوب لوزارة الداخلية يحمل اسم الملازم أول باسم هشام محمد عبد الغفار ضابط شرطة، وآخر باسم ملازم أول هيثم عبد الله محمد عبد الله، يحمل صورة أميرية للمتهم، وعدد 2 كارنيه منسوب صدورهما للإدارة العامة للأندية والفنادق يحمل اسم الملازم أول باسم هشام، وطبنجة صوت عيار 9 مم وعدد 2 جراب لذات السلاح، وعدد 2 صورة فوتوغرافية للمتهم بالملابس الأميرية .

وبمناقشته حول مصدر تحصله على تلك الكارنيهات، اعترف أنه تحصل عليها من شخص يدعى مصطفى محمود أحمد، صاحب مطبعة بالمقطم بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى، وأضاف أنه يحتفظ بهذه الكارنيهات المضبوطة لتسهيل مروره بوحدات المرور والطرق السريعة والطبنجة بغرض الدفاع عن النفس.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17390/2012 جنح النزهة إتلاف حصر رقم 1811 / 2013 غيابى حبس شهرين كفالة 200 جنيه بجلسة 14/2/2013.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط منتحل لصفة مستشار وبحوزته سيارة مهربة جمركيا بمطروح