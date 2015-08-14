بالصور.. شلل مروري بطريق «السخنةـ السويس» لتوافد المواطنين على المصايف



> شهد طريق السخنة البحر الأحمر الاتجاهيين حالة من الشلل التام بالحركة المرورية وتوقف الطريق لأكثر من ساعتين بسبب الزحام الشديد، لتوافد المواطنين على المصايف وقيام بعض السائقين بالوقوف بالسيارات بجانبي الطريق فضلا عن سير بعض سيارات النقل بشكل عسكي مما أحدث حالة من التوقف التام.

وقال رواد منطقة السخنة على الطريق أن المواطنين هم من قاموا بتسيير الحركة المرورية ومحاولة اعادة الطريق للعمل بشكل طبيعي وسط غياب تام لقوات إدارة المرور على الطريق .

وأضاف المواطنين أن الحركة المرورية توقفت بشكل كامل أمام شاطئ السادات والسيارات تسير بمعدل بطئ جدا وهو ما أدي لحدوث حالات اختناقات داخل السيارات بسبب ارتفاع درجة الحراراة.