أمين عام الجامعة العربية يدعو لدعم جهود الحكومة الليبية المؤقتة

تناول الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى اليوم الجمعة فى اتصال هاتفى مع محمد الدايرى وزير الخارجية والتعاون الليبى تطورات الأوضاع الخطيرة الجارية فى مدينة سرت، وما يتعرض له سكانها المدنيون من جرائم إبادة وانتهاكات على أيدى تنظيم داعش الإرهابى، والتى أدت إلى سقوط عشرات الضحايا وتهجير قسرى للمدنيين.

وجاء ذلك فى بيان صادر اليوم الجمعة دعا فيه الأمين العام إلى تضامن الجهود العربية والدولية، واتخاذ تدابير عاجلة لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الليبية المؤقتة من أجل إيقاف هذه المجازر الوحشية التى يرتكبها تنظيم داعش الإرهابى ضد السكان المدنيين فى مدينة سرت الليبية.

وحذّر الأمين العام من مخاطر الوضع الإنسانى المتدهور فى مدينة سرت، ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على هذه المدينة، وعلى مسار العملية السياسية فى ليبيا والحوار الجارى تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك على مجمل الأوضاع فى ليبيا وأمن واستقرار دول الجوار والمنطقة برمتها، يذكر ان 57 شخصا لقوا حتفهم واصيب اكثر من 100 على ايدى داعش فى مدينة سرت .