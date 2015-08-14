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داعش يقتل 22 جريحا ويحرق مركزا صحيا فى سرت الليبية

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داعش يقتل 22 جريحا ويحرق مركزا صحيا فى سرت الليبية داعش يقتل 22 جريحا ويحرق مركزا صحيا فى سرت الليبية
نفذ مسلحو تنظيم "داعش" عملية تصفية جسدية لـ 22 جريحًا، كانوا يتلقون العلاج فى المركز الصحى فى الحى رقم 3 فى مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا.

ووفق مصادر محلية، لـ "بوابة الوسط" ، اقتحمت عناصر التنظيم المركز وأجروا عمليات تفتيش ثم قتلوا 22 جريحًا ومثلوا بجثثهم، قبل أن يحرقوا المركز، بحسب "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية، وبذلك يبلغ عدد قتلى المواجهات بين شباب الحى و داعش 57 قتيلاً أغلبهم من أبناء قبيلة الفرجان.

كانت الحصيلة السابقة جراء الا شتباكات التى اندلعت على مدار ثلاثة ايام بين شباب قبيلة الفرجان وشباب عدد من أحياء مدينة سرت الليبية وتنظيم "داعش" بالمنطقة السكنية الثالثة 30 قتيلا و اكثر من 106 مصابين.

كانت الليبية الموقتة المعترف بها دوليا قد اعربت فى رسالة عاجلة وجهتها مساء أمس الخميس إلى مجلس الأمن الدولى عن غضبها ازاء الموقف السلبى للمجتمع الدولى ومجلس الأمن ازاء الجرائم التى يرتكبها تنظيم "داعش" ضد المدنيين فى الحى الثالث وعدة مناطق من مدينة سرت منذ الاربعاء الماضي.

وانتقدت الحكومة الليبية المؤقتة حظر السلاح المفروض على الجيش الليبى الذى يفرضه المجلس وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقاً للقرار رقم 2214 لعام 2015 خاصة الفقرتين الثالثة والسابعة .

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضى .

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.

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مصر 365

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