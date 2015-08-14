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استنفار أمني بالأقصر تزامنًا مع ذكرى «فض رابعة»

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استنفار أمني بالأقصر تزامنًا مع ذكرى «فض رابعة» استنفار أمني بالأقصر تزامنًا مع ذكرى «فض رابعة»

أعلنت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، حالة الاستنفار القصوي تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة .

واستعدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر للأحداث بتعزيزات أمنية مكثفة بالمناطق الأثرية والسياحية إلي جانب المنشآت الحيوية والهامة .

وقامت قوات الأمن بعمل دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى المناطق المرصودة لتنظيم مظاهرات إخوانية وتزويدها بالكلاب البوليسية الخاصة بالكشف عن المفرقعات.

وزودت مديرية أمن الأقصر الكمائن ونقاط التفتيش الرئيسية بمجموعات قتالية وسيارات إطفاء وأخري مضادة للمفرقعات لتفتيش المركبات التي تدخل حدود محافظة الأقصر .

فيما عززت قوات الأمن من تواجدها في محيط مباني المحافظة ومديرية الأمن والمطار وأقسام الشرطة والمناطق الأثرية والسياحية و تم وضع الحواجز الحديدية أمام مديرية الأمن وأقسام الشرطة وذلك تحسبا لحدوث أي أعمال إرهابية.

وانتشرت دوريات لرجال الجيش والشرطة وسيارات الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية بشوارع المحافظة كما تم إغلاق الطرق المؤدية لمبنى مديرية الأمن وأقسام الشرطة.

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