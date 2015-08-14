المرور يغلق كوبري ولي العهد بالقبة وآخر بالسيدة عائشة للصيانه

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الجمعة، أعمال صيانة وتجديد لكوبري ولي العهد بحدائق القبة، وتجديد الأسفلت بكوبري السيدة عائشة.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الإذعة والتليفزيون ( اخبار مصر)، أنه من المقرر أن تستمر أعمال الصيانه بدءًا من اليوم الجمعة، 14 أغسطس وحتى نهاية يوم 20 أغسطس الجارى بالنسبة لكوبرى السيدة عائشة، بينما تستمر أعمال الصيانه لكوبرى ولى العهد من صباح الجمعة حتى 2 سبتمبر، على أن يجري وضع العلامات الإرشادية لقائدي السيارات، فضلا عن نشر خدمات مرورية، و تسيير العمل بنصف حارة، لمنع تعطيل مصالح المواطنين.