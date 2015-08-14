أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المرور يغلق كوبري ولي العهد بالقبة وآخر بالسيدة عائشة للصيانه

Google+ Print
المرور يغلق كوبري ولي العهد بالقبة وآخر بالسيدة عائشة للصيانه المرور يغلق كوبري ولي العهد بالقبة وآخر بالسيدة عائشة للصيانه

رصف طرق – ارشيفية

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الجمعة، أعمال صيانة وتجديد لكوبري ولي العهد بحدائق القبة، وتجديد الأسفلت بكوبري السيدة عائشة.

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الإذعة والتليفزيون ( اخبار )، أنه من المقرر أن تستمر أعمال الصيانه بدءًا من اليوم الجمعة، 14 أغسطس وحتى نهاية يوم 20 أغسطس الجارى بالنسبة لكوبرى السيدة عائشة، بينما تستمر أعمال الصيانه لكوبرى ولى العهد من صباح الجمعة حتى 2 سبتمبر، على أن يجري وضع العلامات الإرشادية لقائدي السيارات، فضلا عن نشر خدمات مرورية، و تسيير العمل بنصف حارة، لمنع تعطيل مصالح المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري